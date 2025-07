Borsa: Europa fiacca dopo l’inflazione Usa, Milano -0,1%

agenzia

Spread in calo a 85 punti, future contrastati, scivola il gas

MILANO, 15 LUG – Si confermano caute le principali borse europee dopo il rialzo sopra le stime dell’inflazione Usa in rialzo del 2,7% su base annua in giugno. Parigi è invariata, Milano cede lo 0,11% e Londra lo 0,03%. Salgono Francoforte (+0,15%) e Amsterdam (+0,6%,) mentre resta indietro Madrid (-0,67%). Contrastati i future Usa. In calo a 85 punti lo spread tra Btp e Bund tedeschi contro i 69,3 della Francia e i 173,3 degli Usa. In calo di 5,3 punti il rendimento annuo italiano al 3,54% e di 4 punti quello tedesco al 2,69%. Stabile il dollaro a quasi 0,86 euro e oltre quota 0,74 sterline, mentre cede il Bitcoin (-4,13% a 116.884 dollari) dopo il balzo della vigilia su nuovi massimi. Fiacco l’oro (-0,2% a 3.354,7 dollari l’oncia), mentre sale di qualche punto il greggio (Wti +0,09% a 67,04 dollari al barile) e scivola il gas naturale (-2,75% a 34,48 euro al Mwh) ad Amsterdam. In luce i produttori di semiconduttori Asml Holding (+2,48%) ed Stm (+0,9%), deboli nella vigilia. Rimbalzano anche gli automobilistici Sterllantis (+1,77%), Porsche(+1,7%) e Mercedes (+1,49%), mentre cede il comparto della difesa con Dassault (-2,27%), Leonardo (-2,1%) e Rheinmetall (-2,15%). Deboli i bancari Commerzbank (-2,08%), SocGen (-1,3%), Bper (-1,42%), Banco Bpm (-1,04%) e Popolare Sondrio (-1%). Più caute Unicredit (-0,46%), Intesa (-0,33%) e Montepaschi (-0,23%), positiva invece Mediobanca (+0,33%), al secondo giorno dell’Ops di Siena.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA