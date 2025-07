Borsa: Europa fiacca, effetto conti trimestrali, Milano -0,95%

agenzia

Future usa positivi, spread stabile a 85,5 punti, giù Stellantis

MILANO, 21 LUG – Borse europee fiacche in avvio di settimana, con i future Usa positivi e gli occhi degli investitori puntati sull’appuntamento di giovedì prossimo con il direttivo della Bce sui tassi. Nel frattempo sono le trimestrali a dare la direzione ai listini, che segnano il passo a partire da Milano (-0,95%). Fanno meglio Madrid (-0,35%) e Parigi (-0,25%), mentre oscilla intorno alla parità Francoforte (-0,05%) e Londra (+0,1%) resiste in territorio positivo. Stabile a 85,5 punti il differenziale tra Btp e Bund decennali tedeschi, con il rendimento annuo italiano in calo di 4,4 punti al 3,5% e quello tedesco di 4,7 punti al 2,64%), mentre si conferma debole il dollaro a poco meno di 0,86 euro e poco sopra le 0,74 sterline. In rialzo l’oro (+0,38% a 3.364,4 dollari l’oncia), il greggio (Wti +0,25% a 67,51 dollari al barile) e il gas naturale (+0,15% a 33,65 euro al MWh). Effetto conti su Stellantis (-2,38%) e Ryanair (+5,49%), mentre si preparano a presentarli domani Unicredit (-1,17%), Asm International (+0,54%), Poste (-0,08%) e Dassault (-1,83%). Deboli anche le rivali Thales (-1,56%),, Saab (-7%), frenata dalla raccomandazione di vendita di Danske Bank e Leonardo (-1,26%), in lizza per rilevare la divisione veicoli militari da Iveco (-0,06%) insieme alla tedesca Rheinmetall (-0,74%). In rialzo i petroliferi Bp (+0,74%), Shell (+0,36%) ed Eni (+0,25%), debole invece TotalEnergies (-0,1%).

