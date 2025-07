Borsa: Europa fiacca nel finale con Wall Street, Milano +0,5%

agenzia

Lo spread sale a 85,7 punti. Brillano Saab, Vivendi e Iveco

MILANO, 18 LUG – Borse europee fiacche nel finale a parte Milano (+0,45%), mentre gli indici Usa girano in negativo dopo un avvio in rialzo, con il Dow Jones in calo dello 0,,4% e il Nasdaq dello 0,05%. Tengono Londra (+0,18%) e Parigi (+0,1%), cedono invece Francoforte (-0,31%) e Madrid (-0,13%). Risale a 85,7 punti differenziale tra Btp e Bund decennali tedeschi, con il rendimento annuo italiano in crescita di 1,9 punti al 3,55% e quello tedesco di 2,1% sopra al 2,69%. In ribasso il dollaro sotto gli 0,86 euro e poco sopra 0,74 sterline. Sale l’oro (+0,45% a 3.353,49 dollari l’oncia) insieme al greggio (Wti +1,57% a 68,6 dollari al barile), mentre perde quota il gas naturale (-1,76% a 33,8 euro al MWh), che si porta di nuovo sotto i 34 euro. In luce Iveco (+7,9%) in vista del possibile addio di Exor (+0,56% ad Amsterdam) pronta a vendere all’indiana Tata, storico partner del Lingotto. Occhi puntati anche su Vivendi (+12,85%) a seguito dell’imposizione dell’Autorità francese Amef al gruppo Bolloré di lanciare entro 6 mesi un’Opa per ritirare il titolo dal listino, dopo gli scorpori avvenuti a fine 2024. Batte tutti Saab (+15,5%) che ha alzato le stime sull’intero esercizio dopo la trimestrale. Segue Leonardo (+2,86%), spinta dalla raccomandazione d’acquisto degli analisti di Dz Bank. Confermati gli acquisti sui petroliferi Bp (+1,42%), TotalEnergies (+0,9%), Eni (+0,72%) e Shell (+0,65%). Segno meno per i bancari Commerzbank (-0,85%), dopo la nuova esternazione del cancelliere tedesco Friedrich Merz sull’interesse di Unicredit, invariata, alle prese anche con l’Ops su Banco Bpm (-0,05%). Sale Mediobanca (+1,05%) con l’offerta di Mps (+0,76%). Accelera Bper (+1,85%), la cui offerta pubblica di scambio e di acquisto su Popolare Sondrio (+1,68%) si riapre il prossimo 21 luglio.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA