Borsa: Europa frena, teme l’intervento degli Usa in Medioriente

agenzia

Londra +0,14%, Parigi +0,05%, Francoforte -0,03%

MILANO, 18 GIU – La seduta delle Borse europee prosegue in sordina mentre cresce la speculazione di un possibile coinvolgimento degli Stati Uniti nell’escalation del conflitto in Medio Oriente. Londra sale dello 0,18%, Parigi dello 0,11%, Milano dello 0,14% e Francoforte frena dello 0,15 per cento. Tra i singoli titoli, Airbus guadagna il 2,8% dopo aver dichiarato di voler aumentare i dividendi. Ubs cede l’1,4%, con Morgan Stanley che taglia la sua raccomandazione a seguito delle nuove richieste di capitale imposte dalla Svizzera all’inizio del mese.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA