Borsa: Europa in calo, Milano tiene con banche sugli scudi

Bene Leonardo +1,6%,Recordati +1,5%, giù Stellantis -1,13%

MILANO, 21 MAG – Con la partenza negativa di Wall Street prosegue in calo anche la seduta delle Borse in Europa. Solo Londra (+0,07%) e Francoforte (+0,02%) alleggeriscono la loro posizione, Parigi perde lo 0,38%, Madrid lo 0,12% e Milano resta incerta (-0,05%). I settori dell’auto e delle vendita al dettaglio sono i più deboli mentre le azioni del settore sanitario e delle telecomunicazioni hanno registrato una performance migliore. A Piazza Affari Stellantis cede l’1,13%,Campari l’1,82%, Prysmian l’1,39% e Amplifon l’1,23 per cento. Bene Leonardo (+1,65%) da alcune sedute sugli scudi, Recordati (+1,65%) e Finecobank (+1,55 per cento. Tra le banche Unicredit sale dello 0,16%, Mediobanca dell’1,03%, Bpm dello 0,6%, Unipol (+0,8%), debole Generali (-0,5%).

