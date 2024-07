Borsa: Europa in ordine sparso con Wall Street, Milano -0,1%

agenzia

Inflazione Usa in linea con le stime

MILANO, 26 LUG – Si muovono in ordine sparso le principali borse europee dopo l’avvio positivo dei listini Usa e l’inflazione americana in linea con le stime. Milano (-0,1%) e Madrid (-0,3%) perdono posizioni a differenza di Francoforte (+0,32%), che resiste in territorio positivo, mentre Parigi (+0,9%) e Londra (+1%) riescono a fare meglio. Sale a 136 punti il differenziale tra Btp e Bund decennali tedeschi, con il rendimento annuo italiano in calo di 0,9 punti al 3,76% e quello tedesco di 1 punto al 2,4%. Debole il dollaro a 0,92 euro e 0,77 sterline. Scivolano il greggio (Wti -0,95% a 77,54 dollari al barile) e l’oro (-0,36% a 2,371 dollari l’oncia), mentre corre il gas naturale (+2,9% a 32,7 euro) per timori sugli approvvigionamenti di Gnl, il metano liquefatto trasportato via mare. Effetto conti semestrali su Eni (+4%) in Piazza Affari, su Essilux (+7,95%) ed Hermes (+3,09%) a Parigi. Bene nel lusso anche Moncler (+2%), fresca di conti, e Cucinelli (+2,55%). Non va meglio a causa della semestrale a Stm (-3,4%) e Stellantis (-2,88%). Poco mosse Renault (+0,32%) e Mercedes (+0,46%), mentre rimbalza Porsche (+1,25%) dopo il recente scivolone a causa del ribasso delle stime per carenza di alluminio. In ordine sparso le banche. I conti dei 6 mesi di NatWest (+6,24%) spingono il titolo a Londra, dove a Barclays la diffonderà il prossimo 1 agosto. In Piazza Affari cedono Mps (-2,12%), Banco Bpm (-1,6%) e Unicredit (-1,1%). Più caute Bper (-0,53%), Popolare Sondrio (-0,5%) e Intesa (-0,35%).

