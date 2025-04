Borsa: Europa in ordine sparso, future positivi, Milano -0,95%

agenzia

Spread stabile, risale

MILANO, 22 APR – Si muovono in ordine sparso i principali listini di borsa europei nel primo giorno dopo le festività di Pasqua. Milano (-0,95%) è la peggiore , preceduta da Parigi (-0,72%) e Francoforte (-0,56%). Invariata Madrid, in lieve rialzo invece Londra (+0,15%). Positivi i future Usa all’indomani di un vero e proprio scivolone di circa 2,5 punti percentuali. In arrivo nel pomeriggio la fiducia dei consumatori dell’Eurozona insieme a un intervento della presidente della Bce Christine Lagarde. Attesi dagli Usagli indici della Fed di Richmond e le previsioni dell’Api sulle scorte di greggio. Proprio quest’ultimo appare in rialzo (Wti +1,17% a 63,82 dollari al barile) insieme all’oro (+2,27% a 3.472 dollari l’oncia), poco sotto il nuovo massimo di 3.490 dollari. Poco mosso il gas (+0,02% a 35,66 euro al MWh), tenta il recupero il dollaro a meno di 0,87 euro (+0,1%), che resta ai minimi dal settembre del 2021 ed è invariato a meno di 0,75 sterline. Sale a 118,1 punti il differenziale tra Btp e Bund decennali tedeschi, con il rendimento annuo italiano in calo di 0,3 punti al 3,64% e quello tedesco di 0,5 punti al 2,46%. Difficoltà per l’industria dell’elettrificazione, da Schneider Electric (-3,52%) a Nexans (-3,26%), da Legrand (-2,86%) a Prysmian (-3,11%), su timori di una possibile battuta d’arresto di Amazon sui data-center. Deboli i produttori di semiconduttori Asm (-3,19%), Infineon (-2,24%), Asml (-1,95%) ed Stm (-0,66%) insieme al comparto del lusso con Lvmh (-2,48%), Moncler (-2%), Cucinelli (-1,9%), Hermes (-1,88%) e Richemont (-1,33%). In calo gli automobilistici Stellantis (-2,84%) e Ferrari (-1,1%) declassata da ‘buy’ a ‘neutral’ dagli analisti di Redburn.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA