Borsa: Europa in ordine sparso nel finale, Milano +0,2%

agenzia

Spread sotto i 100 punti, sale il greggio, scivola Mediobanca

MILANO, 03 GIU – Borse europee in ordine sparso nel finale mentre gli indici Usa si muovono in territorio positivo (Dow Jones +0,15% e Nasdaq +0,72%). La migliore è Francoforte (+0,58%), seguita da Parigi (+0,35%), Amsterdam (+0,25%), Milano (+0,2%), Londra (+0,12%) e Madrid (-0,72%). Gli occhi degli investitori sono puntati sulla Bce, che giovedì prossimo riunisce il direttivo sui tassi. Le ipotesi sono di un taglio dello 0,25%, alla luce anche del calo dell’inflazione sotto il 2% registrato oggi nell’Eurozona. Corre il greggio (Wti +2% a 63,76 dollari al barile) e accelera il gas naturale (+1,96% a 35,7 euro al MWh). Debole l’oro (-0,28% a 3.346,6 dollari l’oncia) mentre si conferma in crescita il dollaro a quasi 0,88 euro e a 0,74 sterline. Si mantiene sotto i 100 punti lo spread tra Btp e Bund tedeschi, che segna 97,7 punti, con il rendimento annuo italiano in ribasso di 1,9 punti al 3,48% e quello tedesco di 2 punti al 2,5%. Riducono il calo i titoli del lusso: Lvmh cede l’1,03%, Hermes lo 0,75%, Cucinelli lo 0,56% e Adidas lo 0,5%.Acquisti sui titoli della difesa con Rolls Royce (+2,49%), Saab (+2%), Bae Systems (+1,62%), Leonardo (+1,4%) e Rheinmetall (+1,15%). Cedono i bancari Mediobanca (-3,47%), Santander (-1%) e Bbva (-0,95%). Più caute Bper (-0,62%), SocGen (-0,54%), Montepaschi (-0,4%) e Popolare Sondrio (-0,21%). Lieve rialzo per Intesa (+0,05%), fanno meglio invece Banco Bpm (+0,44%) e Unicredit (+0,58%).Positivi i petroliferi Shell (+1,48%), Eni (+1,05%), TotalEnergies (+0,72%) e Bp (+0,58%).

