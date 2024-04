Borsa: Europa in rialzo con titoli energia e minerari

agenzia

Londra +0,5%, Francoforte +0,2%, Parigi +0,2%

MILANO, 02 APR – La seduta sulle Borse in Europa si apre cauta ma dopo poche battute gli indici girano in terreno positivo. Parigi apre con l’indice Cac-40 in calo dello 0,12% ma poi inverte rotta e sale dello 0,21%; Francoforte da invariata si apprezza allo 0,24%, Londra apre in rialzo dello 0,39% e poi si rafforza in rialzo dello 0,5 per cento. I guadagni sono sostenuti dagli acquisti sui titoli minerari ed energetici. Sotto i riflettori Ubs che ha annunciato l’avvio di un nuovo riacquisto di azioni proprie fino a 2 miliardi a partire dal 2024.

