Borsa: Europa in rialzo, guarda ai tagli di Fed e BoE

agenzia

Francoforte +1,14%, Londra +0,12%, Parigi +0,57%, Milano +1%

MILANO, 07 NOV – Le Borse in Europa rimbalzano in attesa della decisione della Fed sui tassi e della Banca d’Inghilterra. L’indice Stoxx Europe 600 sale dello 0,58%, Londra guadagna lo 0,12%, Parigi lo 0,57%, Milano l’1,14% e Francoforte accelera in rialzo dell’1,14 per cento. Le utility recuperano parte delle perdite di mercoledì, anche le auto tentano il rimbalzo dopo le perdite sulle preoccupazioni per i dazi statunitensi. In Germania l’indice delle blue chip sale dopo che il Cancelliere Olaf Scholz si è mosso per forzare le elezioni anticipate e resiste ai dati sulla produzione industriale tedesca, scesa più di quanto previsto dagli economisti nel mese di settembre.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA