Francoforte +0,42%, Parigi +0,19%, Londra +0,27%

MILANO, 03 GIU – Avvio positivo per gli indici delle principali Borse in Europa. Parigi apre in rialzo dello 0,19%, Francoforte dello 0,42%, Londra dello 0,27% e Milano anch’essa dello 0,27 per cento

