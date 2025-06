Borsa: Europa in rialzo in avvio, Francoforte +0,6%

agenzia

Parigi +0,5%, Londra +0,3%

MILANO, 20 GIU – Le Borse in Europa partono in rialzo dopo che la Casa Bianca ha aperto alla possibilità di trovare un accordo tra Israele e Iran, ridimensionando le speculazioni secondo cui gli Stati Uniti sarebbero sul punto di unirsi a Israele per lanciare attacchi contro l’Iran. L’indice Stoxx Europe 600 sale dello 0,4%, Parigi apre in rialzo dello 0,58%, Francoforte dello 0,61%, Londra dello 0,3%, Madrid dello 0,06 per cento.

