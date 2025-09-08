Sfoglia il giornale

Notizie Locali

Iscriviti alle newsletter

accesso-community
SEZIONI

agenzia

Borsa: Europa in rialzo, Parigi +0,42% in attesa voto fiducia

Francoforte +0,74% dopo prooduzione industriale sopra le attese

Di Redazione |

MILANO, 08 SET – Aprono la settimana in rialzo le Borse europee. Francoforte segna in avvio una crescita dello 0,74% dopo il dato migliore delle stime delle produzione industriale mentre Parigi guadagna lo 0,42% in attesa del voto di fiducia al governo di Francois Bayrou. Fuori dalla zona euro Londra segna un timido guadagno, pari allo 0,2 per cento.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA
accesso-community
Di più su questi argomenti: