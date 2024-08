agenzia

Parigi +0,22%, Francoforte +0,28%

MILANO, 20 AGO – Avvio in cauto rialzo per le Borse in Europa con Parigi che guadagna lo 0,22% e Francoforte lo 0,28 per cento. Solo Londra resta indietro e apre in calo dello 0,2 per cento.

