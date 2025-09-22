Borsa: Europa in sordina, avvio debole a Francoforte

agenzia

Tonfo auto con Porsche -6%, Stellantis -2,7%

MILANO, 22 SET – Avvio in sordina per i mercati azionari in Europa. Francoforte cede lo 0,3%, Milano lo 0,4%, Londra (-0,01%) e Parigi (-0,07%) sono praticamente invariate in avvio di scambi. I titoli dell’auto finiscono nel mirino delle vendite, con Porsche (-6,4%) e Volkswagen (-5,4%) in calo dopo il profit warning. L’indice di settore cede il 2,1% e coinvolge anche Stellantis (-2,6%), Bmw (-2,4%) e Mercedes Benz (-2,08%). Ferrari contiene il calo all’1,3 per cento.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA