agenzia

Parigi in parità e Londra in rialzo

MILANO, 01 LUG – Le Borse in Europa prendono direzioni diverse sul finale di seduta. Londra chiude in rialzo dello 0,28%, Parigi recupera e si porta sulla parità (-0,04%), Francoforte invece resta debole, in calo dello 0,99 per cento.

