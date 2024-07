Borsa: Europa meno debole, future Usa positivi Milano -0,2%

agenzia

Cina, Burberry e Swatch frenano il lusso. Spread sotto 128 punti

MILANO, 15 LUG – Riducono il calo le principali borse europee al traguardo di metà seduta, con i future Usa in rialzo. Milano (-0,2%) è la migliore davanti a Londra (-0,25%), Francoforte (-0,32%), Madrid (-0,42%) e Parigi (-0,46%). Sui listini del Vecchio Continente pesa il rallentamento dell’economia cinese, mentre il dollaro si stabilizza sotto quota 0,92 euro e a 0,77 sterline. Gli occhi degli investitori Usa sono puntati sull’indice manifatturiero dello Stato di New York e sull’intervento del presidente della Fed Jerome Powell atteso in serata, mentre all’indomani dell’attentato a Donald Trump si scommette su una sua vittoria alle presidenziali del prossimo 5 novembre. In calo a 127,9 punti il differenziale tra Btp e Bund decennali tedeschi, con il rendimento annuo italiano in ribasso di 2,3 punti al 3,76% e quello tedesco di 0,3 punti al 2,49%. Invariato il greggio (Wti 82,2 dollari al barile), debole il gas (-1,4% a 31,27 MWh), positivo invece l’oro (+0,59% a 2.414,61 sterline), che si porta sui massimi dallo scorso 23 maggio. Le vendite colpiscono il comparto del lusso dopo la trimestrale di Burberry (-15,95%) e la semestrale di Swatch (-10,44%) e con la frenata dell’economia cinese. In Piazza Affari scivolano Moncler (-1,4%) e Ferragamo (-6,7%), mentre riduce il calo Cucinelli (-0,58%). Difficoltà anche per Kering (-3,76%), Richemont (-3,7%) e Hugo Boss (-2,93%). Deboli gli automobilistici Volvo (-3,57%) e Bmw (-2%), tiene Ferrari (+0,3%), in lieve rialzo Stellantis (+0,1%).In ordine sparso i bancari Bper (-1%), Commerzbank (-0,93%), Santander (-0,77%), Bper (-1,51%), Mps (-0,9%), SocGen (-0,51%), Unicredit (-0,22%) e Intesa (-0,08%).

