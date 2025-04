Borsa: Europa nervosa con sfida Usa-Cina sui dazi, Milano -0,2%

agenzia

Il dollaro in caduta libera. Prosegue la corsa dell'oro

MILANO, 11 APR – Le Borse europee si mostrano nervose a metà seduta mentre si consuma la sfida tra Usa e Cina sui dazi. Tornano positivi i future di Wall Street con il Dow Jones che sale dello 0,4% e il Nasdaq dello 0,6%. In questo scenario si innesta la caduta del dollaro rispetto alle principale valute. Prosegue la corsa dell’oro che mette a segno un balzo del 3,3% a 3.224 dollari l’oncia. L’indice stoxx 600 cede lo 0,4%. In calo Francoforte (-1,1%), Parigi (-0,4%) e Milano (-0,2%). In rialzo Londra (+0,5%) e Madrid (+0,4%). I principali listini sono appesantiti dalla difesa (-1,5%), dal comparto tecnologico (-0,7%) e dalle auto (-0,8%). Debole anche il lusso (-0,4%), all’indomani dell’acquisizione di Versace da parte di Prada (+2,4% a Hong Kong). Seduta fiacca per l’energia (-0,6%), con il petrolio che riduce il rialzo iniziale. Il Wti sale dello 0,8% a 60,61 dollari al barile. Il Brent si attesta a 63,83 dollari (+0,7%). Girano in rialzo le banche (+0,5%). Toniche le utility (+1,1%), con il prezzo del gas che scende dell’1% a 32,95 euro al megawattora. A Piazza Affari scivola Stellantis (-3,7%). Vendite anche su Amplifon (-2,3%) e Generali (-1,9%). Corre Stm (+2,8%). In luce Hera (+1,9%) e Poste (+1,5%). Tra le banche si mettono in mostra Mediobanca (+1,4%) e Intesa (+0,6%). Poco mossi i rendimenti dei titoli di stato, con lo spread tra Btp e Bund che si attesta a 126 punti. Il tasso del decennale italiano scende al 3,81%.

