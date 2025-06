Borsa: Europa peggiora, teme attacco Usa in Iran, Milano -0,8%

agenzia

Salgono gli energetici

MILANO, 19 GIU – Perdono terreno le Borse europee per i timori di un intervento degli Stati Uniti nel conflitto fra Israele e Iran che potrebbero far decollare il prezzo del petrolio. Nella terza seduta consecutiva debole, i timori di un riaccendersi dell’inflazione, indicata alla viglia anche dalla presidente della Fed Jerome Powell, penalizzano soprattutto i titoli del settore finanziario e dei consumi mentre vanno bene quelli dell’energia. A Milano (-0,8%) nel paniere principale crescono solo Eni (+0,66%) e Tenaris (+0,35%). In un listino tutto in rosso Brunello Cucinelli e Amplifon (entrambe -2,8%) sono i peggiori, insieme a Moncler (-2,38%). Francoforte è in calo dello 0,7%, Parigi dello 0,69% mentre Londra segna un ribasso dello 0,46% in attesa della BoE. La banca centrale svizzera intanto ha tagliato i tassi a zero. La Borsa di Zurigo perde lo 0,87%. In aumento nel complesso rendimenti dei titoli di Stato (3,49% quello sul decennale italiano) con lo spread fra Btp e Bund aumentato a 96,5 punti base.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA