Borsa: Europa più forte dopo taglio ai tassi Bce, Milano +0,55%

I future Usa si mantengono deboli, effetto stime su Cucinelli

MILANO, 12 DIC – Accelerano le principali borse europee dopo l’atteso taglio di 25 punti base ai tassi della Bce. Milano, guadagna lo 0,55%, Francoforte lo 0,15% e Londra lo 0,05%). Girano in positivo Parigi (+0,05%) e Madrid (+0,12%). Negativi i future Usa. Poco mosso il greggio (Wti +0,07% a 70,35 dollari al barile), mentre amplia il calo il gas (-4,3% a 42,78 euro al MWh) in vista delle temperature più miti previste per la settimana prossima. Si stabilizza a 109,2 punti il differenziale tra Btp e Bund decennali tedeschi, con il rendimento annuo italiano in rialzo di 4,4 punti al 3,23% e quello tedesco di 1,4 punti al 2,13%. Sprint di Cucinelli (+7,54%), Sprint per Cucinelli (+6,82%), che nella vigilia ha alzato le stime sull’intero esercizio, trascinando anche Hugo Boss (+1,5%), mentre appare fiacca Moncler (-0,03%). In crescita i bancari Bper (+4%), Mps (+1,82%), Banco Bpm (+1,3%), Commerzbank (+1,26%), Unicredit (+1,05%), Popolare Sondrio (+0,93%) e Intesa (+0,82%). Cauti gli automobilistici Mercedes (+0,82%), Renault (+0,74%) e Stellantis (+0,64%). Bene i petroliferi Bp (+1,3%), Shell (+0,64%), TotalEnergies (+0,58%) ed Eni (+0,4%).

