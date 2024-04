Borsa: Europa poco mossa, future Usa positivi, Milano +0,02%

agenzia

In arrivo la fiducia dei consumatori in Eurozona e i verbali Boe

MILANO, 27 MAR – Appaiono poco mosse le principali borse europee in attesa della fiducia dei consumatori dell’Eurozona e dei verbali dell’ultima riunione della Banca d’Inghilterra (Boe), che ha lasciato i tassi invariati. Milano guadagna lo 0,02%, Francoforte lo 0,09% e Madrid lo 0,35%. In calo frazionale Parigi (-0,08%), mentre Londra cede lo 0,33%. In rialzo oltre le stime a 91 punti la fiducia dei consumatori francesi in marzo, contro i 90 attesi, mentre l’inflazione spagnola è salita del 3,2% annuo contro il 3,1% atteso e il 2,8% di febbraio. Invariati i tassi della Banca centrale svedese, che annuncia però un possibile taglio tra maggio e giugno. Positivi i future Usa in attesa delle richieste di mutui e delle scorte settimanali di greggio. In calo a 128,9 punti il differenziale tra Btp e Bund decennali tedeschi, mentre il rendimento annuo italiano cede 1,6 punti al 3,62% e quello tedesco 1,1 punti al 2,33%. Cede il greggio (Wti -1,13% a 80,69 dollari al barile), sale il gas (+1,12% a 27,43 euro al MWh), cedono l’oro (-0,73% a 2.181 dollari l’oncia) e l’acciaio (-1,32% a 3.502 dollari la tonnellata). Sul fronte valutario il dollaro si stabilizza a 0,92 euro e 0,79 sterline, mentre scende a 151,21 yen. Difficoltà per i petroliferi Bp (-1,63%), Shell (-1,19%) e TotalEnergies (-1%). Più cauta Eni (-0,48%) in Piazza Affari. In calo le banche inglesi Hsbc (-1,39%), Standard Chartered (-1,09%) e NatWest (-0,76%). Segno meno a Parigi per Credit Agricole (-0,52%), che scontala raccomandazione ‘underweight’ di Morgan Stanley, mentre Deutsche Bank indica non più di acquistare ma di ‘tenere in portafoglio’ SocGen (-0,43%). In ordine sparso Mps (+1,1%), che azzera le perdite dopo la cessione di un ulteriore pacchetto del Tesoro, Intesa (+0,55%), Unicredit (+0,16%), Bps (+0,07%), Banco Bpm (-0,06%) e Bper (-0,61%).

