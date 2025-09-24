Borsa: Europa positiva nel finale salvo Parigi, Milano +0,1%

agenzia

Indici Usa contrastati, incertezza sui tassi Fed dopo Powell

MILANO, 24 SET – Borse europee positive nel finale salvo Parigi (-0,32%), con gli indici Usa contrastati all’indomani delle parole del presidente della Fed Jerome Powell sui tassi. La migliore è Londra (+0,4%), seguita da Madrid (+0,3%), Francoforte (+0,25%) e Milano (+0,1%). A cavallo della parità il Dow Jones (+0,1%) e il Nasdaq (-0,1%) a New York. Si assesta a 81,7 punti il differenziale tra Btp e Bund tedeschi, con il rendimento annuo italiano in crescita di 1,7 punti al 3,56% e quello tedesco in calo di 0,5 punti al 2,74%. Prosegue il balzo del greggio (Wti +1,56% a 64,4 dollari al barile), scende sotto i 32 euro il gas naturale (-1,22% a 31,88 euro al MWh), mentre l’oro resiste sui massimi (-0,2% 3.754,6 dollari l’oncia). In allungo il dollaro a 85,17 centesimi di euro e a 74,35 penny. Riduce il calo Stellantis (-2,3%), che si prepara a fermare la produzione in 6 impianti europei in autunno, tra cui quello Pomigliano d’Arco (Napoli). Deboli anche Ferrari (-1,2%) e Renault (-0,95%). Corre il comparto della difesa dopo l’assicurazione del presidente Usa Donald Trump sulle future forniture di armi alla Nato. Hensoldt guadagna il 7%, Saab il 5,25%), Leonardo il 4,1% e Rheinmetall il 3%. Pesa invece il lusso con Swatch (-4,1%), Hermes (-2,65%), Cucinelli (-2,55%), Lvmh (-2,5%) e Moncler (-2,2%). In ordine sparso le banche, con il balzo di Commerzbank (+3,22%), che ha avviato un piano di riacquisto titoli da un miliardo di euro. La segue a distanza Banco Bpm (+1%) e Unicredit (+0,28%) in Piazza Affari, dove cedono invece Mps (-1,9%) e Mediobanca (-1,8%) a due giorni dalla conclusione dell’Opas della prima sulla seconda, chiusa con l’86,3% in mano a Siena. Più caute Bper (-0,23%) e Intesa (-0,35%).

