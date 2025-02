agenzia

Francoforte +0,16%, Parigi +0,24%, Londra +0,39%

MILANO, 31 GEN – Prosegue in rialzo la seduta di Borsa in Europa dopo l’avvio di Wall Street. Londra sale dello 0,39%, Parigi dello 0,24%, Francoforte dello 0,16%, Milano dello 0,13 per cento.

