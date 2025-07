Borsa: Europa sale con Fmi e Wall Street, a Milano rally Iveco

agenzia

In luce anche Leonardo, bene le banche guidate da Bper

MILANO, 29 LUG – Hanno ripreso slancio le Borse europee all’indomani delle domande sollevate dall’accordo sui dazi mentre oggi l’Fmi, pur nell’incertezza, ha alzato le stime del Pil globale e Wall Street ha apero in cauto rialzo. Continua invece a essere debole il cambio euro dollaro con la moneta unica scambiata a 1,1525 biglietti verdi. Milano (+1,5%) è la migliore seguita da Francoforte e Parigi (entrambe +1,3%). A Piazza Affari vola Iveco (+6,5%) che ha confermato ‘discussioni in stato avanzato per potenziali operazioni riguardanti il settore della difesa’. Corrono anche i compratori, Leonardo (+3,1%) e Rheinmetall (+3% sul listino tedesco) . Sempre bene le banche con in testa Bper (+3,54%) sulla scia del successo dell’offerta sulla Popolare di Sondrio (+2,18%).

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA