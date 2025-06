Borsa: Europa sale con Wall Street, bene i bond coi dati Usa

agenzia

Vendite su Mps e Mediobanca, volano Stm e Campari

MILANO, 04 GIU – Le Borse europee restano in rialzo sul finire della seduta dopo che i dati Adp sul lavoro e l’indice Ism dei servizi Usa hanno confermato i segnali di indebolimento dell’economia americana, sofferente ai dazi di Trump, alimentando le scommesse per due tagli dei tassi da parte della Fed. Francoforte e Parigi avanzano dello 0,6%, Londra dello 0,3% e Milano dello 0,1% mentre a New York il Nasdaq sale dello 0,4% e l’S&P 500 dello 0,2%. Corrono i bond, con i rendimenti dei Treasury decennali in calo di 7 punti base, al 4,38%, mentre i Btp, in attesa delle decisione della Bce di domani, sono poco mossi al 3,48% e lo spread si restringe a 96 punti base. A Milano male le banche con Mps (-2,9%), Mediobanca (-2,8%) e Unicredit (-1,1%) mentre volano Stm (+11,9%) e Campari (+6%).

