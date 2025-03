Borsa: Europa sale in vista del voto tedesco con Francoforte

agenzia

Bene Milano con Iveco, Stm. Petrolio e oro su con il Medioriente

MILANO, 18 MAR – Borse europee ben intonate nella prima parte della seduta, con Francoforte che guida i rialzi (+0,9%) in attesa del voto del Bundestag sulla riforma al freno del debito. Bene anche Milano (+0,9%), davanti a Parigi (+0,5%) e Londra (+0,3%) mentre riducono i ribassi i future su Wall Street, con gli investitori che guardano agli sviluppi in Ucraina nel giorno della telefonata tra il presidente Usa, Donald Trump, e il suo omologo russo, Vladimir Putin. Corre il petrolio dopo che è saltata la tregua tra Hamas e Israele e i bombardamenti dell’esercito israeliano stanno provocando centinaia di morti a Gaza. Il Wti sale dell’1,2% a 68,39 dollari. L’oro avanza dello 0,9% a 3.025 dollari all’oncia e continua a battere i suoi record, spinto dalle tensioni geopolitiche e dai timori sull’economia americana. A Piazza Affari si mettono in luce Iveco (+4,7%), Stm (+4,3%), Campari (+2,4%), Saipem (+2,2%) e Mediobanca (+2,2%) che riallarga lo sconto sull’ops di Mps (+0,05%). Acquisti anche su Prysmian (+2,3%) e Stellantis (+1,9%) mentre arrancano le utilities Terna (-0,5%) e Snam (-0,3%). L’attesa per un aumento dell’indebitamento dell’Europa continua a pesare sui titoli di Stato, con i rendimenti dei Btp che salgono di due punti base, al 3,94%, mentre lo spread con il Bund è in lieve calo a 109 punti base.

