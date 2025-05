Borsa: Europa sale insieme a Wall Street

agenzia

A Milano sugli scudi Prysmian, Amplifon e Leonardo

MILANO, 27 MAG – Il rialzo di Wall Street, sull’ottimismo sui negoziati commerciali tra gli Stati Uniti e l’Unione europea, spinge anche i listini del Vecchio Continente. I titoli azionari americani hanno interrotto uno scivolone di quattro giorni, con l’S&P 500 in rialzo di circa l’1%; anche i Treasury hanno ricevuto una spinta, con il rendimento trentennale al di sotto del 5%; il dollaro avanza nei confronti di tutti i mercati sviluppati. Londra sale dello 0,9%, Francoforte dell’1,05%, Parigi dello 0,29%, Milano dello 0,4 per cento. A Piazza Affari Tim contiene il calo all’1,9% mentre brillano i titoli della difesa con Leonardo in rialzo del 2,3% e Fincantieri del 5,18 per cento. Tra le big le migliori sono Prysmian (+4,7%) e Amplifon (+2,4%).

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA