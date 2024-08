Borsa: Europa stabile, guarda a Jackson Hole

agenzia

Londra +0,16%, Parigi +0,33%, Francoforte +0,32%

MILANO, 21 AGO – Le Borse in Europa si mantengono in equilibrio mentre gli occhi degli investitori sono puntati su Jackson Hole dove si svolgerà il Simposio della Fed (da giovedì 22 al 24 agosto). Lo Stoxx 600 ha registrato due settimane consecutive di guadagni e oggi sale dello 0,23%, Londra guadagna lo 0,16%, Parigi lo 0,33%, Francoforte lo 0,32%, Milano lo 0,48 per cento.

