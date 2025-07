Borsa: Europa su nel finale, New York contrastata, Milano +0,45%

agenzia

Gli analisti promuovono Stm e Infineon, pesante Mediobanca

MILANO, 02 LUG – Borse europee positive nel finale, con Parigi (+1,05%) in prima linea, seguita da Milano (+0,45%), Madrid (+0,35%), Francoforte (+0,22%) e Londra (-0,1%) in lieve calo. Contrastati i listino Usa, con il Dow Jones (-0,16%) debole e il Nasdaq (+0,82%) più brillante. Si assesta a 85,5 punti lo spread tra Btp e Bund tedeschi, con il rendimento annuo italiano in rialzo di 5,9 punti al 3,50% e quello tedesco invariato al 2,65%. Riparte il greggio (Wti +0,64% a 65,9 dollari al barile), rimane invece debole il gas (-0,19% a 33,65 euro al MWh). Si mantiene poco mosso l’oro (-0,04% a 3.342 dollari l’oncia) e sale il dollaro a 0,85 euro e 0,74 sterline circa. Acquisti sui produttori di semiconduttori Stm (+5,18%) e Infineon (+2%) dopo il rialzo delle stime sul settore da parte degli analisti di Oddo Bhf, che prevedono anche una ripresa tra i costruttori di auto. Tra questi si evidenziano Bmw (+4,22%) dopo le vendite semestrali, Porsche (+1,87%), Renault (+2,51%) e Mercedes (+2,12%). In allungo anche Stellantis (+1,1%%). Rally di Sabadell (+4,85%) tra i bancari. Nella vigilia il gruppo catalano ha ceduto la controllata inglese Tsb a Santander (+1,85%). Brillanti anche Commerzbank (+2,81%) e Credit Agricole (+2,13%), seguita da Banco Bpm (+1,6%), Popolare Sondrio (+1,44%), Bper (+0,94%) e Unicredit (+0,93%). Tiene Intesa (+0,69%), deboli invece Mps (-0,64%) e soprattutto Mediobanca (-2,46%).

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA