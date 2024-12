agenzia

Segno meno per Francoforte (-0,19%)

MILANO, 09 DIC – Le Borse europee hanno terminato la seduta in ordine sparso. Parigi ha guadagnato lo 0,72%, Londra ha fatto un passo in avanti (+0,52%) mentre Francoforte ha perso lo 0,19 per cento.

