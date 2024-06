Borsa: Francoforte cede lo 0,7% mentre le destre avanzano

agenzia

Pesa il calo di Airbus, Volkswagen e Porsche

MILANO, 10 GIU – Con le destre che avanzano in Germania, la Borsa di Francoforte perde lo 0,7% e sul listino pesa il calo di Airbus (-1,8%), Volkswagen (-1,5%) e Porsche Automobil Holding (-1,4%). I risultati provvisori delle elezioni europee in Germania attribuiscono la vittoria all’Unione cristiano-democratico e sociale (Cdu-Csu) con il 30% e il rafforzamento degli estremisti di destra dell’Afd, arrivati secondi con il 15,9% mentre tra i partiti della coalizione di governo a Berlino, il partito socialdemocratico (Spd) del cancelliere Olaf Scholz è arrivato terzo scendendo di 1,9 punti al 13,9 per cento.

