Borsa: Hong Kong apre a -0,37% con le tensioni Israele-Iran

agenzia

Shanghai apre a -0,15%, Shenzhen a -0,34%

PECHINO, 13 GIU – La Borsa di Hong Kong apre la seduta in territorio negativo con le ultime tensioni in Medio Oriente che hanno visto Israele sferrare un attacco preventivo contro l’Iran: l’indice Hang Seng registra nelle prime battute un calo dello 0,37%, a 23.947,31 punti. Le Borse cinesi ritornano agli scambi in territorio negativo scontando le nuove tensioni in Medio Oriente, alimentate dall’attacco preventivo sferrato da Israele contro l’Iran: l’indice Composite di Shanghai cede lo 0,15%, a 3.397,48 punti, mentre quello di Shenzhen perde lo 0,34%, a quota 2.020,68.

