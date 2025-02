Borsa: Hong Kong chiude a +2,83% malgrado dazi Cina a Usa

agenzia

Pechino replica a Trump su carbone e gas Usa. Asia lima guadagni

PECHINO, 04 FEB – La Borsa di Hong Kong chiude la seduta in rally a dispetto dei contro-dazi cinesi agli Usa in risposta all’entrata in vigore delle tariffe aggiuntive del 10% decise da Donald Trump su tutto l’import del made in China: l’indice Hang Seng guadagna il 2,83%, a 20.789,96 punti, dopo un massimo intraday superiore al 3%. Tuttavia, la mossa di Pechino, a causa dei timori di una guerra commerciale, ha raffreddato i listini asiatici, limandone il rimbalzo: Tokyo termina a +0,72%, Seul a +1,13% e Taiwan a +0,44%. Ancora chiusi per festività le Borse cinesi che torneranno domani agli scambi dopo la lunga pausa legata al Capodanno lunare.

