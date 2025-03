Borsa: Hong Kong positiva, apre a +0,50%

agenzia

Shanghai cede lo 0,13%, Shenzhen perde lo 0,21%

PECHINO, 26 MAR – La Borsa di Hong Kong apre la seduta in rialzo, sostenuta dal rimbalzo dei titoli tecnologici: l’indice Hang Seng guadagna nelle prime battute lo 0,50%, salendo a 23.460,31 punti. In luce Alibaba (+1,25%), mentre Xiaomi, dopo le pesanti perdite della vigilia sui piani di aumento di capitale per raccogliere nuove risorse, segna un progresso dell’1,12%. L’indice Composite di Shanghai cede lo 0,13% a 3.365,67 punti, mentre quello di Shenzhen perde lo 0,21% scivolando a quota 2.033,97.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA