Borsa: in Asia debole Tokyo, corrono i listini cinesi

Salgono i rendimenti dei titoli di Stato. Oggi la BoE sui tassi

MILANO, 09 MAG – Seduta mista sui listini asiatici. Le Borse cinesi si sono mosse in rialzo grazie ai dati positivi sul commercio e a nuovi segnali di sostegno al settore immobiliare. Hong Kong guadagna lo 0,93%, Shanghai lo 0,65%, Shenzhen l’1,15%. Debole invece Tokyo (-0,34%). Peggio Sydney che ha chiuso in flessione dell’1,06% Sui mercati nipponici sono aumentati i rendimenti dei titoli di Stato sulla scia della riunione di aprile della banca centrale del Giappone che ha discusso dell’ipotesi di tagliare gli acquisti di bond nonché il percorso per futuri rialzi dei tassi. La stessa tendenza di rendimenti in crescita e titoli di Stato in calo ha riguardato i treasuries americani dopo che l’offerta di titoli a 10 anni per 42 miliardi di dollari ha ricevuto una domanda tiepida. I futures sull’azionario europeo indicano intanto un’apertura stabile per le Borse del Vecchio Continente. Oggi tocca alla Bank of England valutare il percorso per intervenire sui tassi.

