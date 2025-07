Borsa: l’Asia chiude cauta e guarda ai dazi americani

agenzia

Debole Tokyo (-0,2%), positiva la Cina

MILANO, 14 LUG – Borse asiatiche caute in chiusura. I principali listini concludono la seduta in moderato rialzo mentre si guarda alle mosse di Dondal Trump sul fronte dei dazi. Sotto i riflettori restano ancora la geopolitiche con la guerra tra Russia e Ucraina e le tensioni in Medio Oriente. Debole Tokyo (-0,28%), con l’incertezza sulla spesa pubblica che spinge il rendimento del titolo di Stato a 20 anni ai massimi dal 2000. Sul fronte delle valute, lo yen si attesta a 147,33 sul dollaro, e sull’euro a 171,80. A contrattazioni ancora in corso è in moderato rialzo la Cina, con l’aumento delle esportazioni verso gli Stati Uniti. Salgono Hong Kong (+0,4%), Shanghai (+0,5%), Shenzhen (+0,2%) e Seul (+0,8%). In calo Mumbai (-0,4%). Giornata scarna di appuntamenti e dati macroeconomici.

