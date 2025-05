Borsa: l’Asia chiude contrastata tra colloqui su dazi e guerre

agenzia

Poco mossa Tokyo, sale la Cina. Lo yen debole sul dollaro

MILANO, 20 MAG – Le Borse asiatiche chiudono contrastate mentre si guarda ai colloqui sul conflitto tra Russia e Ucraina. Sotto i riflettori anche le mosse degli Stati Uniti sulla politica commerciale. Verso un avvio positivo per l’Europa dove i future sono in rialzo. Poco mossa Tokyo (+0,08%). Sul fronte valutario lo yen interrompe la fase di rivalutazione sul dollaro, trattando a 144,46, e sull’euro a 162,61. Sul versante dei titoli di Stato il rendimento del trentennale giapponese sale di sedici punti base al 3,12%, ai massimi dal 1999. A contrattazioni ancora in corso salgono Hong Kong (+1,5%), Shanghai (+0,6%) e Shenzhen (+0,8%). Deboli Seul (-0,06%) e Mumbai (-0,3%). Seduta scarna di dati macroeconomici. Previsti una serie di interventi dei componenti della Bce e della Fed.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA