Borsa: l’Asia chiude contrastata tra dazi e banche centrali

Sale Tokyo, in calo la Cina. Lo yen si rafforza sul dollaro

MILANO, 31 LUG – Le Borse asiatiche chiudono contrastate dopo la riunione della Fed e della Banca centrale del Giappone che hanno lasciato i tassi invariati. Sotto i riflettori restano le trattative per i dazi imposti dagli Stati Uniti. Sale Tokyo (+1,02%). Sul mercato valutario lo yen si attesta a 148,92 sul dollaro e a 170,49 sull’euro. A contrattazioni ancora in corso sono in calo Hong Kong (-1,5%), Shanghai (-1,2%), Shenzhen (-1,3%), Seul (-0,3%) e Mumbai (-0,2%). Sul fronte macroeconomico in arrivo i dati sull’inflazione di Francia, Italia e Germania. Dagli Stati Uniti previsti i sussidi di disoccupazione.

