Borsa: l’Asia chiude fiacca, si guarda al taglio dei tassi

agenzia

Poco mossa Tokyo. Lo yen debole sul dollaro e sull'euro

MILANO, 03 SET – Le Borse asiatiche chiudono fiacche con gli investitori che guardano alle mosse delle banche centrali sul fronte del taglio dei tassi. L’attenzione si concentra sui prossimi dati americani che forniranno la via che sarà intrapresa dalla Fed. Si rafforza il dollaro mentre i future statunitensi sono in calo. Chiude poco mossa Tokyo (-0,04%). Sul fronte dei cambi lo yen è debole sul dollaro, a 146,14, e a 161,50 sull’euro, dopo il documento della Banca centrale del Giappone dal quale emerge che proseguirà il rialzo dei tassi d’interesse. A contrattazioni ancora in corso deboli Hong Kong e Shanghai (-0,3%), Seul (-0,6%), Mumbai (-0,1%). Sale Shenzhen (+0,9%). Giornata scarna sul fronte macroeconomico. Dalla Spagna in arrivo i dati sulla disoccupazione. Dagli Stati Uniti l’indice Ism manifatturiero e la spesa per le costruzioni.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA