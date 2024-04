Borsa: l’Asia chiude in calo con la crisi in Medio Oriente

agenzia

Tokyo in calo del 2,66%. Lo yen si indebolisce sul dollaro

MILANO, 19 APR – Le Borse asiatiche chiudono in netto calo con l’inasprirsi della crisi geopolitica in Medio Oriente con l’attacco di ritorsione di Israele contro l’Iran. Sotto pressione le materie prime a cominciare dal petrolio il cui prezzo che ha registrato un balzo. Tokyo archivia la seduta con una flessione del 2,66%, nonostante il calo dell’inflazione. Sul fronte valutario lo yen prosegue la fase di indebolimento sul dollaro, a 154,43, e sull’euro a 164,23. Nell’area la performance peggiore è quella di Taiwan (-3,8%). A contrattazioni ancora in corso Hong Kong (-1,2%), Shanghai (-0,4%), Shenzhen (-0,9%), Seul (-1,6%) e Mumbai (-0,3%).

