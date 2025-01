Borsa: l’Asia chiude in calo, timori per l’economia cinese

agenzia

In flessione Tokyo. Lo yen in calo sul dollaro

MILANO, 09 GEN – Le Borse asiatiche chiudono in calo dopo il dato sull’inflazione in Cina e gli ulteriori timori per la crescita economica. Sotto i riflettori restano le minacce di Donald Trump di una guerra commerciale, con l’imposizione di nuovi dazi. Poco mossi i future europei mentre i mercati americani resteranno chiusi per lutto nazionale dopo la morte di Jimmy Carter. In flessione Tokyo (-0,94%). Sul fronte valutario lo yen tratta poco variato sul dollaro, a un valore di 158,10, e poco sotto a 163 sull’euro. A contrattazioni ancora in corso debole Hong Kong (-0,05%) e Seul (+0,03%), in flessione Shanghai (-0,45%) e Mumbai (-0,41%), sale Shenzhen (+0,36%). Sul fronte macroeconomico in arrivo dalla Germania la produzione industriale e la bilancia commerciale; dall’Eurozona il bollettino economico della Bce e le vendite al dettaglio. Dagli Stati Uniti attese le richieste settimanali dei sussidi di disoccupazione e le scorte all’ingrosso preliminari.

