Borsa: l’Asia chiude in netto calo, deludono decisioni in Cina

Tokyo (-0,95%), Shanghai (-2%). Lo yen stabile sul dollaro

MILANO, 13 DIC – Le Borse asiatiche chiudono in calo con gli investitori delusi dalle decisioni prese nel corso della due giorni di lavori della Central Economic Work Conference. La Cina intende aumentare il sostegno all’economia nel 2025, attraverso misure per stimolare la crescita economica, tra cui un deficit di bilancio più elevato, una maggiore emissione di debito e una politica monetaria più flessibile. Prospettive che hanno portato ad una flessione dei rendimenti dei titoli di Stato cinesi a dieci anni sotto l’1,8% per la prima volta nella storia. Sul fronte delle banche centrali ora, dopo la decisione della Bce, si guarda alle mosse della Fed della prossima settimana. In rosso Tokyo (-0,95%). Sul mercato dei cambi lo yen è stabile al cambio col dollaro, a 152,70, e sull’euro poco sopra il livello di 160. A contrattazioni ancora in corso scivolano Hong Kong (-1,85%), Shanghai e Shenzhen (-2,01%). Male anche Mumbai (-0,09%) mentre è in controtendenza Seul (+0,5%). Sul fronte macroeconomico dopo il Pil del Regno Unito, in arrivo dalla Germania la bilancia commerciale; l’inflazione della Spagna e della Francia. Attesa la produzione industriale dell’Europa e l’indice dei prezzi delle importazioni degli Stati Uniti.

