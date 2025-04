Borsa: l’Asia chiude in rialzo e guarda ai negoziati sui dazi

agenzia

Salgono Tokyo e Hong Kong. Lo yen si rivaluta sul dollaro

MILANO, 17 APR – Le Borse asiatiche concludono la seduta in rialzo dopo i primi incontri tra Usa e Giappone per i negoziati sui dazi. Sotto i riflettori la posizione del Wto e del presidente della Fed, Jerome Powell, sulla politica commerciale. C’è attesa per l’incontro tra la premier Giorgia Meloni e Donald Trump. I listini europei si avviano verso un avvio positivo con i future in rialzo. Sale Tokyo (+1,35%). Sul fronte valutario lo yen prosegue nella fase di rivalutazione sul dollaro a 142,70 e sull’euro a 162,18. Bene Hong Kong (+1,17%), poco mossa Shanghai (-0,04%), positive Shenzhen (+0,18%), Seul (+0,94%) e Mumbai (+0,9%). Sul fronte macroeconomico in arrivo dagli Stati Uniti i sussidi di disoccupazione e le nuove costruzioni abitative.

