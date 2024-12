Borsa: l’Asia chiude in rialzo e scommette sul taglio dei tassi

agenzia

Tokyo (+1,2%), Hong Kong (+1,6%). Lo yen debole sul dollaro

MILANO, 12 DIC – Le Borse asiatiche concludono la seduta in terreno positivo, in scia con Wall Street e l’ottimismo per il comparto tecnologico. Sui mercati azionari, dopo l’inflazione Usa in linea con le attese, c’è ottimismo sul taglio dei tassi da parte delle banche centrali. Il primo appuntamento è quello odierno con la Bce. In rialzo Tokyo (+1,21%). Sul fronte valutario lo yen torna a indebolirsi al cambio col dollaro, a 152,50, sulle aspettative di un posticipo del rialzo dei tassi da parte della BoJ, e sull’euro a 160,30. A contrattazioni ancora in corso avanzano Hong Kong (+1,64%), Shanghai (+0,99%), Shenzhen (+1%) e Seul (+1,02%). Poco mossa Mumbai (+0,02%). Sul fronte macroeconomico in arrivo dal Regno Unito la bilancia commerciale, la produzione industriale e il Pil. Dagli Stati Uniti le richieste di disoccupazione e l’indice dei prezzi alla produzione.

