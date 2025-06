Borsa: l’Asia contrastata tra taglio tassi e crescita Usa

agenzia

Sale Tokyo, in calo la Cina. Lo yen stabile sul dollaro

MILANO, 26 GIU – Le Borse asiatiche sono contrastate in chiusura, con l’attenuarsi delle tensioni in Medio Oriente. Sotto i riflettori il tema del taglio dei tassi da parte delle banche centrali, in particolare della Fed, e le attese per l’andamento dell’inflazione e della crescita Usa. Positiva Tokyo (+1,65%). Sul fronte dei cambi lo yen è stabile sul dollaro, a 144,25, e riprende a svalutarsi sull’euro, a 168,72. Sale anche Mumbai (+0,64%). In calo Hong Kong (-0,7%), Shanghai (-0,2%), Shenzhen (-0,3%), Seul (-0,92%). Sul fronte macroeconomico in arrivo dagli Stati Uniti il Pil, la bilancia commerciale e le richieste di sussidi di disoccupazione.

