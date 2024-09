Borsa: l’Asia crolla in scia a Wall Street, Tokyo -4,4%

agenzia

Tonfo dei tecnologici con Nvidia. Prosegue il calo del petrolio

MILANO, 04 SET – Seduta in profondo rosso per le Borse asiatiche, in scia al crollo di Wall Street, affossata dal sell-off che ha colpito Nvidia e il comparto tecnologico mentre l’indice Ism manifatturiero, risultato ieri sotto le attese, ha rinfocolato i timori sull’economia americana. Tokyo sta cedendo il 4,4%, Seul il 3,1%, Sydney l’1,9%, Hong Kong l’1,1%, Shanghai lo 0,5% e Shenzhen lo 0,3%. In forte calo anche i futures sull’Europa, con l’Eurostoxx 50 giù dell’1,3%, mentre continuano le vendite sul petrolio (-0,4%), crollato ieri sui timori per la domanda globale alla luce delle incertezze sulla crescita cinese.

