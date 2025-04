Borsa: l’Asia in calo, non si allenta l’effetto dazi

agenzia

Tokyo in calo del 2,75%. Lo yen si rafforza sul dollaro

MILANO, 04 APR – Le Borse asiatiche, orfane dei listini cinesi chiusi per festività, concludono una nuova seduta pesante, in scia con Wall Street. Sui mercati non si allenta la paura dei dazi, con i timori che la politica commerciale di Donald Trump porterà ad una recessione globale. Atteso l’intervento del presidente della Fed Jerome Powell. Tokyo cede il 2,75%, ai minimi da otto mesi. Sul fronte dei cambi lo yen si attesta ai massimi in sei mesi sul dollaro a 146,06. In rosso anche Seul (-0,86%), Mumbai (-1%), Hanoi (-3,75%) e Bangkok (-2,6%). Sul fronte macroeconomico in arrivo dagli Stati Uniti il tasso di disoccupazione.

