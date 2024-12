Borsa: l’Asia sale con il sostegno della Cina, rimbalza Seul

agenzia

Future in calo in Europa, attesa per l'inflazione Usa e la Bce

MILANO, 10 DIC – Seduta positiva per le Borse asiatiche, con i listini cinesi che continuano a cavalcare la promessa da parte del Politburo di politiche monetarie “moderatamente accomodanti” nel 2025, anche se l’entusiasmo di avvio seduta che aveva sostenuto i listini è progressivamente rientrato in attesa di indicazioni più puntuali sulle misure che verranno adottate. Tokyo è salita dello 0,5%, Shanghai avanza dello 0,6%, Shenzhen dello 0,9% mentre Hong Kong cede lo 0,3%. Corre Seul (+2,4%), che rimbalza per la prima volta dopo il tentativo di instaurare la legge marziale del presidente Yoon Suk Yeol, mentre Sydney arretra dello 0,4%. In calo i future sull’Europa, con l’Euro Stoxx 50 che cede lo 0,4%, mentre sono poco mossi quelli su Wall Street, in attesa dei dati sull’inflazione americana, domani, e della decisioni della Bce, giovedì, mentre ieri a New York Nvidia è scesa in scia all’indagine cinese per la presunta violazione di leggi anti-monopolio da parte del gigante dei chip. Sul fronte energetico petrolio è in calo, con il Wti che scende dello 0,5% a 68,04 dollari al barile e oil Brent in calo dello 0,4% a 71,83 dollari.

