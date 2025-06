Borsa: l’Asia tiene in attesa di chiarezza sui dazi, bene Tokyo

agenzia

Incerti i futures sull'avvio dei listini europei

MILANO, 27 GIU – Mercati azionari asiatici e dell’area del Pacifico in tenuta in attesa che si chiarisca il quadro sui dazi statunitensi: bene Tokyo, il cui indice Nikkei 225 sale di un punto percentuale. In calo dello 0,4% il listino azionario di Hong Kong, con le Borse cinesi piatte. Fiacca Seul (-0,7%) e anche Sidney, che ha chiuso in ribasso dello 0,4%. Incerti i futures sull’avvio dei listini europei.

