Borsa: l’Europa allunga il passo, future positivi, Milano +0,3%

Attesa per l'intervento di Powell, in arrivo indici Pmi Usa

MILANO, 23 SET – Allungano il passo le principali Borse europee a fine mattinata con i future Usa positivi. Guida i rialzi Parigi (+0,9%), seguita da Francoforte (+0,5%), Londra (+0,2%), Madrid e Milano (-0,3% entrambe). Attesi gli interventi del presidente Usa Donald Trump e del presidente della Fed Jerome Powell in occasioni delle previsioni economiche della Banca centrale Usa. Peggio delle stime gli indici Pmi in Francia e nel regno Unito, meglio invece quelli in Germania e nell’Ue. In arrivo il Pmi composito e manifatturiero Usa e l’indice della Fed di Richmond. Risale a 79,3 punti il differenziale tra Btp e Bund decennali tedeschi, con il rendimento annuo italiano in calo di 0,6 punti al 3,53% e quello tedesco di 0,3 punti al 2,74%. Inverte la rotta il greggio (Wti +0,55% a 62,62 dollari al barile) e accelera il gas naturale (+1,2% a 32,22 euro al MWh). Nuovo balzo dell’oro (+1,54% a 3.785 dollari l’oncia) mentre si il dollaro si stabilizza a 84,7 centesimi di euro e a 74 penny. Migliorano gli automobilistici Stellantis (+3%), Volkswagen (+2,4%), Porsche (+2,3%), Renault (+1,7%) e Ferrari (+1,25%). Sugli scudi i produttori di semiconduttori Infineon (+3,6%), Stm (+3,3%) e Be (+3%) dopo un rapporto di Barclays sul settore. In ordine sparso le banche guidate da Montepaschi (+2,2%) che ha superato dopo l’Opas l’86% di Mediobanca (-3,3%), che scivola in vista delle fusione e del ritiro dal listino di Piazzetta Cuccia. Acquisti su Ing (+1,46%), Santander (+0,8%) e Credit Agricole (+0,66%), deboli invece Unicredit (-1%), Intesa (-0,35%) Bper (-0,3%) e soprattutto Commerzbank (-1,36%), di cui Kbw ha tagliato la raccomandazione a ‘underperform’ (rendimento inferiore al mercato). Bene i petroliferi Eni (+1%), TotalEnergies (+0,95%), Bp (+0,82%) e Shell (+0,63%).

